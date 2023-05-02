Кроссовер Haval M6 появился в продаже в России

Не так давно марка Haval объявила, что кроссовер M6 доберется до России летом этого года. Впрочем, оказалось, что автомобиль уже можно купить в нашей стране. Как выяснила "Российская газета", один из частников предлагает купить модель за 2 299 000 рублей.

Кроссовер находится в Новосибирске. Сообщается, что у него есть электронный ПТС, а покупатель станет первым владельцем. В движение M6 приводит 1,5-литровый турбированный двигатель. Он развивает 143 л.с. мощности и 202 Нм крутящего момента. А в качестве трансмиссии использует 7-диапазонный "робот" DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями. Привод - передний.

Продавец отмечает, что у Haval максимальная комплектация. Так, у автомобиля есть ЖК-монитор 10,4", цветной многофункциональный дисплей 3.5" с разными функциями, контурная подсветка салона, 8 подушек безопасности, включая шторки, кожаные вставки в дверях, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, однозонный климат-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой, полностью вся светодиодная оптика, кожаная оплетка руля и ручки АКПП, электронный стояночный тормоз, электроподогрев передних сидений, обогрев переднего стекла и заднего стекла, обогрев форсунок стеклоомывателя и зеркал, боковые зеркала с светодиодными указателей поворота, электроскладывание и электропривод боковых зеркал, датчик дождя, света, давления в шинах, задние парктроники, функция "проводи меня домой".

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Напомним, Haval М6 позиционируется как доступный семейный автомобиль из сегмента среднеразмерных кроссоверов. Модель имеет просторный салон и уже адаптирована к российским дорогам и холодному климату. Размеры SUV в длину, ширину и высоту составляют 4664 х 1830 х 1729 мм при колесной базе 2680 мм.