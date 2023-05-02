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Ford намерен выпустить «тонну спецверсий» внедорожника Bronco

Ford намерен выпустить «тонну спецверсий» внедорожника Bronco. Вице-президент американского концерна Джим Баумбик заявил о готовности значительно расширить гамму рамных внедорожников. Выступая на Глобальном форуме Bank of America 2023 топ-менеджер Ford дал понять, что у маркетологов остаётся масса возможностей, чтобы угодить самым разным клиентам. Впереди поклонников ждёт «тонна спецверсий», которые дополнят актуальную линейку.

Ford намерен выпустить «тонну спецверсий» внедорожника Bronco
© Ford

Ford Bronco дебютировал летом 2020 года, а в прошлом году гамма пополнилась сразу тремя спецверсиями: Raptor, Everglades и Heritage. Джим Баумбик подчеркнул, что покупатели Raptor и Heritage «очень разные», а некоторые клиенты хотят совместить в своём автомобиле противоречивые черты.

Цель «голубого овала» понятна: по динамике роста продаж Bronco уже обгоняет главного конкурента Jeep Wrangler, и по мере расширения гаммы в разных ценовых категориях интерес покупателей может только расти. Однако журналисты отмечают, что пока основной задачей Ford может быть отладка производства уже анонсированных версий и устранение дефицита.

Что касается будущих спецверсий Ford Bronco, то ожидаема гибридная модификация, которая бросит вызов успешному Jeep Wrangler 4xe. Ещё один возможный вариант — сборка, сочетающая черты Heritage и Raptor. В концерне Ford не сообщают подробностей о будущих продуктах.

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