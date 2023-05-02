Chery выпустит семь новых моделей брендов Jaecoo и Omoda

На автосалоне в Шанхае Chery Automobile анонсировала появление семи новых моделей подконтрольных брендов Omoda и Jaecoo. Машины создают с использованием 15 уникальных технологий, в том числе, в сфере энергетики, компания расширяет электрическую модельную линейку.

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За выпуск перспективных моделей бренда Omoda в Chery отвечает вице-президент по дизайну Стив Юм. В свою очередь, проектирование и постройку современных моделей Jaecoo, создаваемых в духе модных тенденций дизайна, курирует Крис Роадес.

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Наименование Omoda состоит из литеры «O», означающей «совершенно новый», и слова Moda – «модный тренд».

Машины, которые появятся с таким шильдиком, относятся к новой продуктовой линейке известной китайской компании. Автолюбители уже познакомились с инновационным кроссовером Omoda C5 EV, а также с чисто городским «паркетником» Jaecoo 7, выпущенным для клиентов с утончённым вкусом.

Компания Chery стремится активно осваивать технологии, позволяющие массово выпускать современные электромобили. Производитель заявляет о стремлении заботиться об окружающей среде. Таким образом, машины будут максимально безопасными и комфортабельными.

Представители компании рассказали в Шанхае о ближайших планах. Две инженерные группы, создающие современные электрокары под брендами Omoda и Jaecoo, стремятся построить современные транспортные средства с использованием высоких энерготехнологий.

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Большое внимание также будут уделять интеллектуальным аспектам. Машины должны в полной мере удовлетворять запросам автолюбителей. Потребности клиентов важнее всего, по данной причине компания стремится создавать современные машины, удовлетворяющие запросам потенциальных покупателей.

Одним из приоритетов является проектирование высокотехнологичных моделей с учётом персонализации.