Volkswagen обзаведется тремя совершенно новыми кроссоверами «на батарейках»

Томас Шефер не провел и года в качестве CEO автогиганта Volkswagen, но уже успел подготовить план перезапуска «электрического авангарда» производителя – линейки моделей ID. В рамках обновленной электромобильной стратегии Volkswagen обзаведется тремя совершенно новыми и критически-важными кроссоверами «на батарейках». Трио моделей позволит автопроизводителю занять ключевые европейские сегменты рынка EV.

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Новинки разработают на базе кроссоверов Volkswagen ID4 и ID5, причём «прародители» не уйдут в отставку, а наоборот получат прибавку мощности и тотальный редизайн интерьера в цифровом ключе в 2024 году. Ставка в новой стратегии Шефера сделана на два массовых SUV привычных габаритов – компактного и среднеразмерного классов, а также на большой премиальный флагман, который займёт позицию в технологическом авангарде всего электрического семейства Volkswagen.

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СРЕДНИЙ TIGUAN EV

Первой появится среднеразмерного модель, которую инсайдеры называют «электрический Tiguan» или «Tiguan EV». Кроссовер получит традиционный дизайн, принципиально отличающийся от серии ID. Презентация электрического Tiguan намечена на 2025 год. Пока что никаких достоверных подробностей технического характера о новинке нет, но ожидается, что авто будут продавать в заднеприводном и полноприводном вариантах с салоном на 5 и 7 мест. В качестве платформы будет использоваться MEB+, усовершенствованная модификация MEB, призванная на многие годы обеспечить лидерство Volkswagen в классе.

Основным отличием MEB+, по информации производителя, будет поддержка новых унифицированных аккумуляторных батарей с уменьшенным временем полного заряда и увеличенной емкостью. Таким образом, электрический Tiguan сможет похвастать лучшими показателями автономности, чем действующий ID4 Pro (емкость 77 кВтч, запас хода 520 км, мощность заряда 170 кВт). Специально под нужды новой технологии запущен процесс модернизации и переоборудования завода Volkswagen в Вольфсбурге стоимостью 460 млн евро, который закончится как раз в 2025 году.

МЛАДШИЙ ID 2X

Следом за электрическим Tiguan будет представлен его “младший брат” – электрическая альтернатива продающемуся сегодня в Европе Volkswagen T-Cross, которая получит имя Volkswagen ID 2X. Модель появится в 2026 году и это будет соплатформенник грядущего маленького SUV от Skoda и серийной версии Cupra Urban Rebel. Новинка займет начальное положение в серии ID и станет её самым дешевым представителем, но при этом, также получит доступ к новейшей унифицированной аккумуляторной технологии. ID 2X будут продавать исключительно в одномоторном варианте с ведущей передней осью.

Если Tiguan EV будут собирать в Вольфсбурге (Германия), то ID 2X встанет на конвейер в Барселоне (Испания). В основу ID 2X положена уменьшенная версия “тележки” MEB с поддержкой аккумуляторов от 38 до 56 кВтч (запас хода от 290 до 420 км). Максимальная мощность зарядки составит 125 кВт, а значит, восполнить заряд с 10 до 80% можно будет всего за 20 минут.

ФЛАГМАНСКИЙ TRINITY

Третьим членом новой “электрической” команды Volkswagen станет большой, престижный и изобилующий техническими изысками SUV – возрожденный проект Trinity. Кроссовер превратят в технологическую “витрину” Volkswagen AG, как в плане “железа”, так и по части программного обеспечения. Однако, он, все же, будет дешевле традиционного флагмана Touareg. Запуск большого электромобиля VW намечена на 2028 год. Он будет выпускаться в версиях с задним приводом (мотор на задней оси) и полным приводом (два мотора по осям).

Основой для Volkswagen Trinity послужит ныне разрабатываемая платформа SSP (Scalable Systems Platform), предназначенная для электромобилей высокого класса. Среди ключевых отличий SSP 800-вольтовая электрическая архитектура, поддержка мощности заряда более 350 кВт и поддержка унифицированной аккумуляторной технологии. Модель будут выпускать с аккумуляторами, основанными на различных химических принципах (литий-железо-фосфатные АКБ для начальных моделей и литий-никель-марганец-кобальт-оксидные для продвинутых версий).