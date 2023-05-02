В Китае резко упали в цене популярные в России модели Hyundai, Kia и Volkswagen

Популярные модели бюджетных автомобилей в Китае начали резко дешеветь, сообщает портал Autohome.cn. Например, Kia Huanchi/Kia K2, более известный в РФ как Kia Rio, упал в цене сразу на 1 150 долларов до 8 500 — 9100 долларов.

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Hyundai Yuena Verna/Hyundai Accent, или же для РФ Hyundai Solaris, теперь доступен на 2 460 долларов дешевле - 8100 – 11 550 долларов. Просел на 2600 долларов и хэтчбек Volkswagen Polo, который сейчас можно купить в Китае по цене 10 550 — 15 500 долларов.