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В Китае резко упали в цене популярные в России Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo

Популярные модели бюджетных автомобилей в Китае начали резко дешеветь, сообщает портал Autohome.cn. Например, Kia Huanchi/Kia K2, более известный в РФ как Kia Rio, упал в цене сразу на 1 150 долларов до 8 500 — 9100 долларов.

В Китае резко упали в цене популярные в России модели Hyundai, Kia и Volkswagen
© runews24.ru / Hyundai

Hyundai Yuena Verna/Hyundai Accent, или же для РФ Hyundai Solaris, теперь доступен на 2 460 долларов дешевле - 8100 – 11 550 долларов. Просел на 2600 долларов и хэтчбек Volkswagen Polo, который сейчас можно купить в Китае по цене 10 550 — 15 500 долларов.

Помимо этого, теперь за заметно более низкую цену можно купить такие модели как Honda Fit (-1 560 долларов), Toyota Vios FS (-2 600 долларов) и Toyota Yaris L (-2900 долларов).

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