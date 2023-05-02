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На АвтоВАЗе отреагировали на предложение отозвать выпущенные Lada для доработки

Национальный автомобильный союз направил в адрес крупнейшего российского автопроизводителя АО "АвтоВАЗ" письмо с предложением отозвать автомобили Lada для доработки, если быть точнее, то для доустановки тех опций, которые отсутствуют на машинах в так называемых "антикризисных" комплектациях.

На АвтоВАЗе отказались комментировать ситуацию с доработкой "антикризисных" Lada
© Российская Газета

После разрушения логистических цепочек, введения санкций в отношении Российской Федерации, сказавшихся на поставках в том числе и автокомплектующих, производство Lada после некоторого простоя было возобновлено. АвтоВАЗ разработал специальные комплектации, которые получили наименование Classic "22. Их особенность - "урезанный" список оснащения. Некоторое время машины не оснащали ABS, подушками безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционером, системой контроля устойчивости и ещё рядом вспомогательных ассистентов.

Интересный момент заключается в том, что в своём письме Национальный автомобильный союз предлагает доукомплектовать ранее выпущенные Lada за счёт АвтоВАЗа. Однако следует напомнить, что машины в исполнении Classic "22 продавались дешевле, чем аналогичные модели в стандартной "докризисной" версии Classic. Так, седан Lada Granta Classic "22 на старте продаж оценили в 678 300 рублей, лифтбек - в 698 300 рублей, универсал - в 705 300 рублей. То есть модель с урезанным списком оснащения оказалась на 80-83 тысячи дешевле.

Так или иначе, но на АвтоВАЗе о предложениях Национального автомобильного союза не знают: в АО "АвтоВАЗ" не подтвердили получение данного письма и отказались комментировать ситуацию, отдельно отметив, что в каждый момент времени АвтоВАЗ выпускает автомобили, полностью соответствующие действующим в стране техрегламентам.

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