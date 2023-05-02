Hyundai научил автомобиль ездить "крабом”

Hyundai Mobis показал новую технологию, которая используется для автомобилей. Она работает с колесами транспорта и позволяет совершать разворот на месте.

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Hyundai Mobis - отдел компании Hyundai, который занимается разработкой запчастей. Недавно представители бренда продемонстрировали новый проект - технологию e-Corner, работа которой обеспечивает поворот колес на угол до 90 градусов. Отмечается, что поворачиваться колеса могут как вместе, так и отдельно. При использовании такой технологии автомобиль способен въезжать на парковку под углом 90 градусов к бордюру или разворачиваться на месте.

Особенности работы новой технологии продемонстрировали на примере электрокара Hyundai Ioniq 5. Автомобиль останавливается напротив свободного места, его колеса выворачиваются перпендикулярно бордюру, что позволяет припарковаться без лишних маневров. В компании Hyundai этот метод обозначили как “вождение краба”. Известно, что в конструкции используется независимый электропривод для каждого колеса.

У большинства электрокаров используется стандартная компоновка, которая предполагает размещение моторов на одной или обеих осях. Однако двигатели могут устанавливаться отдельно на каждом колесе. Такая система применяется редко из-за сложностей производства и конструкции. Однако в Hyundai доказали, что разработка позволяет совершать маневры, которые не доступны для обычных автомобилей.

В компании также продемонстрировали “нулевой поворот” - полноценный разворот машины без использования лишних маневров. Колеса электрокара выворачиваются - на задней и передней оси вращаются в противоположном направлении. В результате автомобиль начинает поворачиваться на месте вокруг оси.