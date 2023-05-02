Почти треть россиян принципиально не желают получать водительские права

29% россиян принципиально не хотят получать водительское удостоверение, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберАвто». Среди них 38% не видят смысла в обучении вождению из-за отсутствия автомобиля, а у 24% попросту нет желания становиться водителем. Еще 24% не хотят тратиться на автошколу, а 22% респондентов бояться садиться за руль.

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При этом, водительские права есть у 53% опрошенных. 5% россиян планируют сдать экзамены и получить удостоверение в ближайший год, а 13% задумываются об обучении вождению, но пока не предприняли для этого активных действий. 17% рассказали, что у них есть ограничения по здоровью, которые не позволяют ездить за рулем.