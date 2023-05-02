Toyota фальсифицировала краш-тесты

Вышедшему на пенсию Акио Тойода, который в настоящее время занимает пост председателя компании, пришлось краснеть за дочернюю Daihatsu , выпускающую доступные автомобили. С подачи инсайдера выяснилось, что Daihatsu дорабатывала машины перед краш-тестом. Правда, в этом деле есть несколько странностей.

Во-первых, руководство Toyota и Daihatsu заявляет о том, что не знало о том, что перед краш-тестом автомобили каким-либо образом модернизируются. Во-вторых, если это действительно так, кому и с какой целью была нужна доработка, кто её производил? Акио Тойода заявил, что компания приступила к расследованию, в ходе которого будут выяснены все подробности и мотивация тех, кто это сделал, а также проведена работа с целью недопущения повторения инцидента.