Большинство водителей в США вынуждено экономить на обслуживании автомашин

Проведенный Financial Buzz опрос показал, что далеко не все американцы могут с легкостью позволить себе техобслуживание, не говоря о дорогостоящем ремонте. Так, 58 процентов признались, что не смогут сразу оплатить внезапный счет за ремонт на тысячу долларов (около 80 тысяч рублей), а значительная часть респондентов, как оказалось, откладывает визиты в сервис.

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Треть участников опроса не сможет позволить себе срочную работу, если она будет стоить от 500 долларов (порядка 40 тысяч рублей). Единовременный ремонт на сумму от двух тысяч долларов (160,5 тысячи рублей) недоступен для большинства опрошенных водителей в США — 69 процентов.

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Также почти 70 процентов автомобилистов признались, что откладывают техобслуживание, причем большинство из них — из-за дороговизны работ. К примеру, водители пренебрегают плановой заменой масла и других расходников, игнорируют странные шумы двигателя и даже проблемы с тормозами.

Еще более тревожный факт — то, что большинство американцев недооценивают стоимость серьезного ремонта. К примеру, в среднем участники опроса считают, что замена поломанной трансмиссии обойдется в две тысячи долларов (160,5 тысячи рублей). На деле же им придется выложить от четырех до семи тысяч (320-560 тысяч рублей).

Также обстоят дела с другими поломками. Стоимость замены двигателя, которую назвали 53 процента респондентов — 3500 долларов (280 тысяч рублей) против реальных 4-10 тысяч долларов (320-800 тысяч рублей). Замену тормозов оценивают в 300 долларов (24 тысячи рублей), хотя работа может обойтись и в 800 (64 тысячи рублей).

Что касается сроков, на которые откладывается ремонт, то 14 процентов ждут месяц или более, 43 процента — менее двух недель. Почти треть, или 31 процент, все же выбирают не медлить и обращаются к специалистам, как только замечают проблему.