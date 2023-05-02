Geely Tugella стал самым ликвидным китайским кроссовером в РФ

Кроссовер Geely Tugella оказался самым ликвидным среди китайских машин. Об этом сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ) со ссылкой на отчет о потере стоимости легковых автомобилей возрастом до 10 лет по итогам I квартала 2023 года.

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Так, по итогам трех лет эксплуатации кроссовер Geely Tugella сохраняет 82,37% от свой первоначальной стоимости, говорится в исследовании. Вторым по ликвидности оказался Exeed TXL (81,9%), тройку лидеров замкнул Haval F7 (74,66%). Рейтинг дополнили Chery Tiggo 4 (73,7%), Geely Coolray (70,8%) и Haval F7x (65,76%).