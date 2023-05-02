$80.51-1.0588.37-1.83

НАПИ: Geely Tugella стал самым ликвидным среди китайских кроссоверов в России

Кроссовер Geely Tugella оказался самым ликвидным среди китайских машин. Об этом сообщает «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ) со ссылкой на отчет о потере стоимости легковых автомобилей возрастом до 10 лет по итогам I квартала 2023 года.

Geely Tugella стал самым ликвидным китайским кроссовером в РФ
© Газета.Ru

Так, по итогам трех лет эксплуатации кроссовер Geely Tugella сохраняет 82,37% от свой первоначальной стоимости, говорится в исследовании. Вторым по ликвидности оказался Exeed TXL (81,9%), тройку лидеров замкнул Haval F7 (74,66%). Рейтинг дополнили Chery Tiggo 4 (73,7%), Geely Coolray (70,8%) и Haval F7x (65,76%).

Через год эксплуатации лидирует по сохранности остаточной стоимости Exeed TXL (96,08%). Далее расположились Geely Tugella (94,44%), Geely Coolray (90,79%), Haval F7x (90,61%), Haval F7 (90%) и Chery Tiggo 4 (85,94%).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий