В Госдуме призвали создать нацпроект "Народный автомобиль"

В России нужно создать нацпроект «Народный автомобиль», по которому цена машины составит около 500 тыс. рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, сообщает РИА «Новости».

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По словам Миронова, «народный автомобиль» должен стоить порядка 500 тыс. рублей, и такую стоимость можно достичь только благодаря господдержке. Машина должна быть оснащена бензиновым мотором объемом 1,5 литра (100-120 л.с.), механической трансмиссией и двумя подушками безопасности. Она должна иметь повышенный дорожный просвет, кондиционер, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему курсовой устойчивости (ESC), а также систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Как указал Миронов, продажи новых автомобилей увеличиваются, но цены на них не снижаются, а в будущем могут только расти. Если проблема дефицита машин не исчезнет, доступные модели вряд ли вернутся на рынок, считает он.

«Значит, проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один – нашей стране нужен «народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту», – приводит его слова пресс-служба партии.