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Обновленный Genesis G80 сняли на видео: что о нем известно

Модель готовится к обновлению: в Сети появилось видео, на котором рестайлинговый G80 запечатлен со всех сторон. Несмотря на то, что автомобиль укрыт плотным камуфляжем, некоторые выводы об изменениях в дизайне экстерьера уже можно сделать. В частности, у седана будут новые светодиодные пиксельные фары и модернизированные фонари, а радиаторная решетка увеличится в размерах.

Обновленный Genesis G80 получит «пиксельную» оптику и увеличенную радиаторную решетку
© © Woopa TV / YouTube.com

Genesis G80 нынешнего, второго поколения выпускается уже три года, и настало время для планового обновления в середине жизненного цикла. С рестайлингом автомобиль осовременят и приведут в соответствие с фирменной стилистикой марки: светодиодные полосы, расположенные в два уровня в фарах, задних фонарях и на крыльях, сохранятся, но станут тоньше, а основной блок фар будет выполнен в трендовом пиксельном дизайне.

Ожидается, что в салоне появится единый кластер цифровой панели приборов и экрана мультимедийной системы, вентиляционные дефлекторы будут расположены иначе, а также появятся новые варианты отделки. Впрочем, подтверждения этому пока нет.

В видео, опубликованном корейским YouTube-каналом Woopa TV, упоминаются двигатели объемом 2,5 и 3,5 литра — они же устанавливаются и на нынешний Genesis G80.

Genesis G80 построен на той же платформе, что и кроссовер GV80. Седан комплектуется бензиновыми моторами объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 304 и 380 лошадиных сил соответственно. Модель официально продавалась и в России, но весной 2022 года Genesis свернула производство на калининградском «Автоторе» и поставила бизнес в стране, как и материнская Hyundai.

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