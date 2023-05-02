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Назван самый ликвидный китайский кроссовер в России

"Национальное агентство промышленной информации" (НАПИ) обновило отчет "Потеря стоимости легковых автомобилей возрастом до 10 лет" по итогам первого квартала 2023 года. Среди китайских автомобилей через год эксплуатации лидирует по сохранности остаточной стоимости Exeed TXL, который сохраняет 96,08% от цены. Далее идут Geely Tugella (94,44%), Geely Coolray (90,79%), Haval F7x (90,61%), Haval F7 (90%) и Chery Tiggo 4 (85,94%).

Назван самый ликвидный китайский кроссовер в России
© Пресс-служба Geely

Через три года эксплуатации лидирует Geely Tugella с результатом 82,37%. Вторым по ликвидности оказался Exeed TXL (81,9%), тройку лидеров замкнул Haval F7 (74,66%). В рейтинг также попали Chery Tiggo 4 (73,7%), Geely Coolray (70,8%) и Haval F7x (65,76%).

В первом квартале 2023 года продажи новых автомобилей на российском рынке упали на 44,7%, до 153 477 реализованных машин. При этом значительно увеличился спрос на автомобили китайских брендов. Так, по данным комитета автопроизводителей АЕБ, в период с января по март в России было реализовано 70 091 машин из Поднебесной. Это на 182,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Китайские автомобили в России станут дороже

Ранее агентство "Автостат" сообщало, что в нашей стране продолжает уменьшаться общее число автомобильных дилеров. Но несмотря на этот процесс, у китайских и российских компаний дилеров становится больше.

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