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Меняем все. Блогер рассказал о ремонте УАЗ "Патриот" с пробегом 250 тысяч км

Илья Свиридов и команда "Клубного сервиса" получили УАЗ "Патриот" для осуществления благотворительной деятельности. Машина не новая, и пробег солидный - почти 250 тысяч километров. Чтобы внедорожник можно было передать новым владельцам, его пришлось в буквальном смысле "оживлять".

Блогер рассказал о ремонте УАЗ "Патриот" с пробегом 250 тысяч км
© Скриншот с youtube.com

До сервиса машина добралась почти сама - по крайней мере, смогла заехать и съехать с эвакуатора что называется своим ходом. Известно, что автомобиль приехал из другого региона, в котором нет такого количества солей и реагентов, как на улицах мегаполисов, поэтому, скорее всего, кузов у "Патриота" всё ещё осязаем и более-менее цел.

Для того, чтобы машина могла снова эксплуатироваться, пришлось решить комплекс ремонтных задач. Так, например, были заменены головка блока цилиндров, которая за 250 тысяч км пришла в негодность, предположительно из-за использования в качестве топлива газовой смеси, сцепление, насос гидроусилителя, радиатор, патрубки, перебрана подвеска, включая замену всех амортизаторов.

При этом, отметил ведущий, российский автомобиль более ресурсен, чем "китаец": периодически требует вложения средств, но не является одноразовой "игрушкой".

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