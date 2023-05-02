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Внедорожники Tank 300 и Tank 500 подорожали в России на 100-150 тыс. рублей

Китайский автобренд Tank повысил российские цены на внедорожники Tank 300 и Tank 500 2023 года выпуска. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Tank 300 и Tank 500 подорожали на 100-150 тыс. рублей
© Газета.Ru

Так, начальная комплектация внедорожника Tank 300 Adventure подорожала на 100 тыс. руб. Цена начинается с 3 799 000 руб., а стоимость топовой версии Premium выросла на максимальные 150 тыс. руб. и теперь составляет 4 199 000 руб.

Полноразмерный Tank 500 2023 года выпуска подорожал более равномерно. Комплектации Adventure и Premium получили одинаковую прибавку в 100 тыс. руб. и теперь стоят 5 199 000 и 5 799 000 руб. соответственно.

Tank 300 оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 220 л.с., в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Tank 500 представлен с одним двигателем — 3,0-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 299 л.с., девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

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