Tank 300 и Tank 500 подорожали на 100-150 тыс. рублей

Китайский автобренд Tank повысил российские цены на внедорожники Tank 300 и Tank 500 2023 года выпуска. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
Так, начальная комплектация внедорожника Tank 300 Adventure подорожала на 100 тыс. руб. Цена начинается с 3 799 000 руб., а стоимость топовой версии Premium выросла на максимальные 150 тыс. руб. и теперь составляет 4 199 000 руб.
Полноразмерный Tank 500 2023 года выпуска подорожал более равномерно. Комплектации Adventure и Premium получили одинаковую прибавку в 100 тыс. руб. и теперь стоят 5 199 000 и 5 799 000 руб. соответственно.
Tank 300 оснащается 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 220 л.с., в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Tank 500 представлен с одним двигателем — 3,0-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 299 л.с., девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.