Tank 300 и Tank 500 подорожали на 100-150 тыс. рублей

Китайский автобренд Tank повысил российские цены на внедорожники Tank 300 и Tank 500 2023 года выпуска. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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Так, начальная комплектация внедорожника Tank 300 Adventure подорожала на 100 тыс. руб. Цена начинается с 3 799 000 руб., а стоимость топовой версии Premium выросла на максимальные 150 тыс. руб. и теперь составляет 4 199 000 руб.

Полноразмерный Tank 500 2023 года выпуска подорожал более равномерно. Комплектации Adventure и Premium получили одинаковую прибавку в 100 тыс. руб. и теперь стоят 5 199 000 и 5 799 000 руб. соответственно.