В Киргизии опасаются развития беспилотного транспорта в Москве

Председатель Кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров опасается развития беспилотного такси в Москве. По мнению чиновника, распространение автономного транспорта, безусловно, является шагом вперед в сфере развития технологий. Однако премьер-министр опасается, что беспилотники оставят без работы многих киргизских мигрантов, которые работают в столичных таксопарках. Также он полагает, что развитие искусственного интеллекта вытеснит людей и с других профессий.

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На сегодняшний день беспилотные такси в экспериментальном режиме работают на территориях инновационных центров «Сколково» и «Сириус», а также в казанском «Иннополисе» и в столичном районе Ясенево.

Акылбек Жапаров назвал автономный транспорт чудом. Вместе с тем, премьер-министра беспокоят последствия, которые произойдут из-за развития беспилотников. Чиновник сообщил, что многие граждане Киргизии, работающие в Москве водителями такси, могут остаться без работы.

Кроме того, Жапаров считает, что искусственный интеллект со временем сможет заменить человека во многих отраслях. В частности, нейросети вытеснят журналистов из средств массовой информации.