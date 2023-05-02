На российский рынок поступили кроссоверы Suzuki XBee

Автомобильные дилеры начали поставлять из Японии в Россию компактные кроссоверы Suzuki XBee 2023 года выпуска с правым расположением руля, выяснила «Газета.Ru». Объявления о продаже таких машин можно найти на страницах в популярных классифайдах.

Большинство объявлений о продаже Suzuki XBee опубликовано продавцами с Дальнего Востока. Так, за машину с однолитровым бензиновым двигателем мощностью 99 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода продавец из Хабаровска просит 1 млн руб. Аналогичный автомобиль у владивостокского дилера стоит на 500 тыс. руб. дороже.

Кроссовер построен на базе модели Hustler, которая входит в десятку самых популярных кей-каров японского рынка. Длина Suzuki XBee составляет 3760 мм, ширина — 1670 мм, высота — 1705 мм, колесная база — 2435 мм. Салон рассчитан на четырех пассажиров.