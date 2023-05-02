BMW обновит модель 4-Series и ее электрическую версию i4 в 2024 году

BMW обновит 4-Series и электрический i4. Как сообщает BMW Blog, четвертая серия переживет легкий фейслифтинг, который, однако, не затронет самый спорный элемент дизайна модели — радиаторную решетку. Она сохранит и форму, и размер. Изменения же сведутся к модернизированной оптике: вероятно, в список оснащения войдут фонари с лазерной технологией. В салоне же ожидается появление обновленного рулевого колеса, а материалы отделки станут экологичнее.

Пока информация о грядущем обновлении семейства четвертой серии неофициальная — она поступила от инсайдеров. Они прочат «четверке» небольшую прибавку к мощности, при этом полноприводная версия i4 с индексом M50 будет самой мощной среди электрических, а M440i останется на вершине гаммы модификаций с двигателем внутреннего сгорания.

Последний раз четвертая серия обновилась в начале нынешнего года — тогда BMW 4 серии и M4 получили мультимедийный комплекс Live Cockpit Plus на Operating System 8. В салоне появился изогнутый дисплей, уже знакомый по другим моделям марки: под единым стеклом объединены приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный экран на 14,9 дюйма.

Кроме того, тогда же «четверки» получили стандартный автомат Steptronic, подрулевые лепестки, новый селектор трансмиссии и окантовку боковых окон Shadowline.