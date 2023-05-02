На АЗС Москвы подорожал бензин

По данным Московской топливной ассоциации (МТА) ряд сетей АЗС Москвы на прошлой неделе повысил розничную стоимость бензинов после их месячной стагнации. Цены на Аи-92 выросли на заправках "ЛУКОЙЛА" (на 40 коп., до 49,21 руб./л), ТК "ЕКА" (на 40 коп., до 48,66 руб./л), Teboil (на 34 коп., до 47,93 руб./л) и "НефтьМагистрали (на 30 коп., до 48,07 руб./л). Средняя стоимость Аи-92 увеличилась на 17 коп., до 48,14 руб./л. Об этом сообщил "Интерфакс".

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Эти же сети подняли цены и на 95-й бензин, что привело к увеличению его средней розничной стоимости на 30 коп., до 53,48 руб./л. В частности, цена Аи-95 на заправках ТК "ЕКА" увеличилась на 1,24 руб., до 54,73 руб./л, "ЛУКОЙЛА" - на 40 коп., до 55,18 руб./л, "НефтьМагистрали - на 40 коп., до 53,39 руб./л, Teboil - на 31 коп., до 52,98 руб./л.

В то же время стоимость дизельного топлива по итогам минувшей недели сохранилась на уровне 58,78 руб./л.