На АЗС Москвы подорожал бензин ввиду остановки на ремонт крупных НПЗ
По данным Московской топливной ассоциации (МТА) ряд сетей АЗС Москвы на прошлой неделе повысил розничную стоимость бензинов после их месячной стагнации. Цены на Аи-92 выросли на заправках "ЛУКОЙЛА" (на 40 коп., до 49,21 руб./л), ТК "ЕКА" (на 40 коп., до 48,66 руб./л), Teboil (на 34 коп., до 47,93 руб./л) и "НефтьМагистрали (на 30 коп., до 48,07 руб./л). Средняя стоимость Аи-92 увеличилась на 17 коп., до 48,14 руб./л. Об этом сообщил "Интерфакс".
Эти же сети подняли цены и на 95-й бензин, что привело к увеличению его средней розничной стоимости на 30 коп., до 53,48 руб./л. В частности, цена Аи-95 на заправках ТК "ЕКА" увеличилась на 1,24 руб., до 54,73 руб./л, "ЛУКОЙЛА" - на 40 коп., до 55,18 руб./л, "НефтьМагистрали - на 40 коп., до 53,39 руб./л, Teboil - на 31 коп., до 52,98 руб./л.
В то же время стоимость дизельного топлива по итогам минувшей недели сохранилась на уровне 58,78 руб./л.
По мнению участников рынка и отраслевых экспертов, рост стоимости бензинов в рознице отражает повышение биржевых цен на них. Как ранее уже сообщалось, по итогам апреля стоимость Аи-92 на бирже увеличилась на 8,5%, до 50 072 руб./т, на Аи-95 - на 8,8%, до 55 784 руб./т. Также это может быть связано со снижением производства на отечественных НПЗ ввиду выхода в ремонт ряда крупных заводов.