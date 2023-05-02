$79.96-0.5587.66-0.72

Эксперт оценил возможность создания автомобиля за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил об отсутствии возможности создать в России новый народный автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, который бы отвечал всем требованиям безопасности, передает агентство «Прайм».

Эксперт оценил возможность создания автомобиля за 500 тысяч рублей
© РИА Новости

За создание нацпроекта «Народный автомобиль», цена которого должна составлять около 500 тысяч рублей, выступил ранее политик Сергей Миронов. Он указал на необходимость установить в машину бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручную коробку передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESC) и навигацию «Эра-Глонасс».

По словам Моржаретто, такие идеи «упираются в ряд неразрешимых проблем».

Он отметил, что современная машина — «это не просто четыре колеса, руль и какой-то там моторчик». Эксперт подчеркнул, что автомобиль состоит из определенного набора средств безопасности для водителя, пассажиров и окружающих. Кроме того, специалист указал на наличие экологических требований и требований по комфорту. Речь идет, в частности, о кондиционере и усилителе руля.

При сложении всех этих характеристик становится ясно, что «невозможно упереться в какую-то конкретную сумму, не пожертвовав каким-то из этих средств».

Ранее портал сообщил Carsweek, что в списке самых недорогих машин на 1 мая 2023 года оказались LADA Granta, LADA Niva Legend, LADA Niva Travel.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий