Эксперт оценил возможность создания автомобиля за 500 тысяч рублей

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил об отсутствии возможности создать в России новый народный автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей, который бы отвечал всем требованиям безопасности, передает агентство «Прайм».

За создание нацпроекта «Народный автомобиль», цена которого должна составлять около 500 тысяч рублей, выступил ранее политик Сергей Миронов. Он указал на необходимость установить в машину бензиновый двигатель объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручную коробку передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESC) и навигацию «Эра-Глонасс».

По словам Моржаретто, такие идеи «упираются в ряд неразрешимых проблем».

Он отметил, что современная машина — «это не просто четыре колеса, руль и какой-то там моторчик». Эксперт подчеркнул, что автомобиль состоит из определенного набора средств безопасности для водителя, пассажиров и окружающих. Кроме того, специалист указал на наличие экологических требований и требований по комфорту. Речь идет, в частности, о кондиционере и усилителе руля.

При сложении всех этих характеристик становится ясно, что «невозможно упереться в какую-то конкретную сумму, не пожертвовав каким-то из этих средств».