Гибридный кроссовер Skywell HT-i появится в России до конца июня 2023 года

В России до конца июня планируется начать продажи гибридного среднеразмерного кроссовера Skywell HT-i, говорится в сообщении представителей бренда, которое поступило в «Газету.Ru». Автомобили будут доступны в трех комплектациях, цены объявят ближе к старту продаж.

Skywell HT-i, оснащенный подключаемым гибридным приводом разработки компании BYD, при полностью заправленном баке и заряженной батарее способен преодолеть до 1267 км. Габариты кроссовера составляют 4720х1908х1701 мм при колесной базе 2800 мм.

Силовая установка состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 1,5 литра и мощностью 103 л.с и электромотора мощностью 177 л.с. Разгон до «сотни» в начальных комплектациях занимает 7,9 секунды, в максимальной — 8,2 секунды. Максимальная скорость равна 170 км/ч.

Кроссовер оснащен литий-ионной батареей емкостью 21,7 киловатт-часа в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32,8 киловатт-часа в комплектации Luxury. В первом случае запас хода на электромоторе составляет 81 км по стандарту WLTP, а во втором — 145 км. Расход топлива на 100 км пути — 0,8 л АИ-92 при полностью заряженной батарее (5,85 литров и 6,1 литра при разряженной в зависимости от комплектации).