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Петербургский завод Toyota перешел в управление производителю комплексов ПВО

«Обуховский завод», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей», 27 апреля стал управляющей компанией бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление концерна.

Заводом Toyota в Петербурге теперь управляет производитель комплексов ПВО
© Global Look Press

Управляющая компания займется оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства автомобилей. В 2024 году на бывшем заводе Toyota планируется начать выпуск гражданского грузовика «БАЗ-S36A11». К 2026 году на предприятии собираются наладить выпуск электромобилей E-Neva.

О грузовике «БАЗ-S36A11» ранее в апреле рассказывали в Минпромторге. Новинка получила мотор «ЯМЗ-6531» мощностью 422 л.с., девятиступенчатую механическую КП «ЯМЗ-1909» с демультипликатором и трансмиссию с использованием раздаточной коробки производства ООО «ЗМТ». Также грузовик оснащен транспортными осями с независимой подвеской (каждая грузоподъемностью 12 тонн) разработки и производства Брянского автомобильного завода.

В марте сообщалось, что завод «Алмаз-Антей» получил сертификат для серийного выпуска машин Е-Neva.

Компания Toyota объявила о закрытии предприятия в Санкт-Петербурге осенью 2022 года. Производственную площадку японского производителя выкупила компания «Шушары-Авто» – «дочка» ФГУП «НАМИ». Концерн «Алмаз-Антей» – одно из крупнейших предприятий ОПК, которое производит средства ПВО, в том числе зенитно-ракетную систему (ЗРС) большой и средней дальности С-500, и различную гражданскую продукцию, уточняется в заметке.

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