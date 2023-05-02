$79.96-0.5587.66-0.72

В России хотят повысить ставку утильсбора на отечественные машины

В России предложили увеличить утильсбор на отечественные автомобили. С такой рекомендацией к правительству обратились представители Совета Федерации, отметив, что этот шаг может стать поддержкой отрасли в сложившейся ситуации. Утильсбор, который взымается со всех автомобилей на российском рынке, компенсируется государством в зависимости от уровня локализации. То есть, на полную компенсацию могут рассчитывать далеко не все производители.

В России могут повысить ставку утильсбора на отечественные машины
© Motor.ru

Совет Федерации рекомендует принять меры по поддержке производства колесных транспортных средств, увеличив ставку утилизационного сбора в отношении их. Помимо этого, они просят разработать снизить кредитную нагрузку крупнейшим автозаводам, в том числе посредством субсидий.

Еще одно предложение — установить требования к локализации автомобилей, используемых в российских таксопарках. С такой инициативой ранее уже выступал АвтоВАЗ, однако его глава Максим Соколов предлагал установить аналогичные параметры и для машин каршеринга.

Утилизационный сбор взимается со всех автомобилей на российском рынке. Государство его компенсирует в объеме, привязанном к уровню локализации производства. Сейчас полную компенсацию получает АвтоВАЗ. В феврале сообщалось, что того же хотел добиться «Москвич», однако он собирает крупноузловым методом модели китайского JAC, а потому ему эта поблажка пока недоступна.

В начале марта 2023 года автопроизводители в России получили отсрочку от оплаты утильсбора до конца года. Это касается компаний, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). Мера призвана помочь заводам в условиях дефицита средств, а также создать запас комплектующих для дальнейшей ритмичной работы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий