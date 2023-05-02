В России могут повысить ставку утильсбора на отечественные машины

В России хотят повысить ставку утильсбора на отечественные машины
В России предложили увеличить утильсбор на отечественные автомобили. С такой рекомендацией к правительству обратились представители Совета Федерации, отметив, что этот шаг может стать поддержкой отрасли в сложившейся ситуации. Утильсбор, который взымается со всех автомобилей на российском рынке, компенсируется государством в зависимости от уровня локализации. То есть, на полную компенсацию могут рассчитывать далеко не все производители.
Совет Федерации рекомендует принять меры по поддержке производства колесных транспортных средств, увеличив ставку утилизационного сбора в отношении их. Помимо этого, они просят разработать снизить кредитную нагрузку крупнейшим автозаводам, в том числе посредством субсидий.
Еще одно предложение — установить требования к локализации автомобилей, используемых в российских таксопарках. С такой инициативой ранее уже выступал АвтоВАЗ, однако его глава Максим Соколов предлагал установить аналогичные параметры и для машин каршеринга.
Утилизационный сбор взимается со всех автомобилей на российском рынке. Государство его компенсирует в объеме, привязанном к уровню локализации производства. Сейчас полную компенсацию получает АвтоВАЗ. В феврале сообщалось, что того же хотел добиться «Москвич», однако он собирает крупноузловым методом модели китайского JAC, а потому ему эта поблажка пока недоступна.
В начале марта 2023 года автопроизводители в России получили отсрочку от оплаты утильсбора до конца года. Это касается компаний, заключивших специальные инвестиционные контракты (СПИК). Мера призвана помочь заводам в условиях дефицита средств, а также создать запас комплектующих для дальнейшей ритмичной работы.