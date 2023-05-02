В России могут повысить ставку утильсбора на отечественные машины

В России предложили увеличить утильсбор на отечественные автомобили. С такой рекомендацией к правительству обратились представители Совета Федерации, отметив, что этот шаг может стать поддержкой отрасли в сложившейся ситуации. Утильсбор, который взымается со всех автомобилей на российском рынке, компенсируется государством в зависимости от уровня локализации. То есть, на полную компенсацию могут рассчитывать далеко не все производители.

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Совет Федерации рекомендует принять меры по поддержке производства колесных транспортных средств, увеличив ставку утилизационного сбора в отношении их. Помимо этого, они просят разработать снизить кредитную нагрузку крупнейшим автозаводам, в том числе посредством субсидий.

Еще одно предложение — установить требования к локализации автомобилей, используемых в российских таксопарках. С такой инициативой ранее уже выступал АвтоВАЗ, однако его глава Максим Соколов предлагал установить аналогичные параметры и для машин каршеринга.

Утилизационный сбор взимается со всех автомобилей на российском рынке. Государство его компенсирует в объеме, привязанном к уровню локализации производства. Сейчас полную компенсацию получает АвтоВАЗ. В феврале сообщалось, что того же хотел добиться «Москвич», однако он собирает крупноузловым методом модели китайского JAC, а потому ему эта поблажка пока недоступна.