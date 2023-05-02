27 тысяч лишенных прав водителей получат право на реабилитацию

Верховный суд штата Массачусетс постановил, что 27 000 человек, которые признали себя виновными или были осуждены за вождение в нетрезвом виде, могут получить право на реабилитацию: полиция фальсифицировала показания алкотестера, при помощи которого проводилось медосвидетельствование.

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В 2019 году в ходе расследования было установлено, что тестирование алкотестеров проводилось на неоткалиброванном оборудовании. Согласно постановлению суда, все результаты, полученные в ходе освидетельствований в период с 1 июня 2011 года по 18 апреля 2019 года, должны быть аннулированы, а тех, кто был обвинён в вождении ТС в нетрезвом виде освобождены от уголовного преследования и реабилитированы. Речь может идти от 27 тысячах водителей.

Шеф-повар из Беркшира Мэтью Мотор, который был осужден за вождение в нетрезвом виде из-за неисправного алкотестера, сказал, что его репутация и таких, как он, существенно пострадали, что привело в буквальном смысле к потере средств к существованию.

"Постоянные разъезды для того, что развиваться дальше, в моём случае лишение права управления машиной сравнимо с концом карьеры", - цитирует Мотора CBS News.