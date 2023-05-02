Подсчитано, сколько нужно отказываться от кофе, чтобы накопить на авто

Чтобы приобрести подержанный автомобиль Lada в 2023 году россиянину нужно отказаться от 2 тыс. чашек кофе, подсчитали эксперты «Авито Авто» (исследование есть у «Газеты.Ru»).

Чтобы накопить на бюджетный автомобиль Nissan с пробегом, россиянин должен лишить себя, как минимум, 7,7 тыс. чашек кофе. Недорогой Volkswagen стоит дороже — 8,6 тыс. чашек напитка. Подержанный Hyundai обойдется россиянам в 10 тыс. чашек кофе, Toyota – в 12,2 тыс., а Kia – почти в 13 тыс., говорится в исследовании.

«Таким образом, если ежедневно выпивающие по пять стаканчиков кофе россияне откажутся от напитка на год, то на сэкономленные средства можно приобрести автомобиль», — подытожили аналитики.