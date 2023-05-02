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Стало известно, сколько россиянину нужно отказываться от кофе, чтобы накопить на автомобиль

Чтобы приобрести подержанный автомобиль Lada в 2023 году россиянину нужно отказаться от 2 тыс. чашек кофе, подсчитали эксперты «Авито Авто» (исследование есть у «Газеты.Ru»).

Подсчитано, сколько нужно отказываться от кофе, чтобы накопить на авто
© Газета.Ru

Чтобы накопить на бюджетный автомобиль Nissan с пробегом, россиянин должен лишить себя, как минимум, 7,7 тыс. чашек кофе. Недорогой Volkswagen стоит дороже — 8,6 тыс. чашек напитка. Подержанный Hyundai обойдется россиянам в 10 тыс. чашек кофе, Toyota – в 12,2 тыс., а Kia – почти в 13 тыс., говорится в исследовании.

«Таким образом, если ежедневно выпивающие по пять стаканчиков кофе россияне откажутся от напитка на год, то на сэкономленные средства можно приобрести автомобиль», — подытожили аналитики.

Отмечается, что в среднем по стране стандартная чашка кофе в кафе стоит от 80 до 100 руб. Средняя цена на автомобили с пробегом в 2023 году составила 550 тыс. руб.

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