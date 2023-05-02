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Компания SWM раскрыла комплектации кроссоверов G01 и G01F для России

Китайская компания SWM рассказала об оснащении среднеразмерных кроссоверов G01 и G01F, которые выпускаются на заводе «Автотор» в Калининграде, передает «Автостат». Предварительно, машины будут стоить от 2 до 3 млн рублей.

Китайская SWM раскрыла комплектации кроссоверов G01 и G01F для России
© Газета.Ru

Паркетники получили турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 138 л.с. (212 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод только передний. Габариты SWM G01 составляют 4610х1855х1740 мм при колесной базе 2750 мм. Модель G01F длиннее на 60 мм, остальные параметры аналогичны.

В список оснащения входят цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, сиденье водителя с вентиляцией, мультимедийная система на базе Android с экраном на 10 дюймов, слот для СИМ-карты для выхода в интернет, девять динамиков и сабвуфер. В частности, в перечень систем безопасности SWM G01F вошли контроль слепых зон, предупреждение о выходе из полосы, а также об опасности при открывании дверей и опасности фронтального столкновения.

Планируется, что к концу лета модельную линейку SMW в России дополнит полноразмерный кроссовер G05 Pro.

Компания Shineray Group существует с 1997 года и занимается производством автомобилей, мотоциклов и спецтехники под брендом SWM (Speedy Working Motors), который принадлежит ей с 2016 года. Изначально итальянская марка SWM выпускала мотоциклетную технику с 1972 по 1984 год.

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