На Китай приходится 60 процентов мировых продаж электрокаров и гибридов

На Китай приходится больше половины мировых продаж гибридных и электрических автомобилей. По данным CPCA (Китайская ассоциация легковых автомобилей), за первые три месяца 2023 года по всему миру было продано 2,55 миллиона машин на новых источниках энергии (NEV или New Energy Vehicle), 70 процентов из которых — это электрокары, а еще 30 — гибриды. В годовом выражении этот показатель увеличился на 29 процентов. Также CPCA отмечает, что 59 процентов от общемировых продаж NEV пришлось на Китай.

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С 1 января 2023 года в Китае была отменена политика субсидирования покупки электромобилей, однако на продажах таких машин это не отразилось — за январь-март они выросли на четверть по сравнению с результатом первого квартала 2022-го. Причем китайцы покупали электрокары и гибриды не только местного производства, но и импортные.

Что же касается экспорта, то за отчетный период Китай поставил на зарубежные рынки 775 тысяч автомобилей, что эквивалентно 15 процентам от общего объема производства машин в стране. В сравнении с началом 2022 года объемы экспорта из Китая выросли на 87 процентов.

Если же говорить об автомобилях на новых источниках энергии, то на них пришлось 28 процента всего экспорта. Так, например, объем экспорта марки BYD, которая выпускает исключительно гибриды и электрокары, в первом квартале 2023 года составил 38 722 машины — это в 14 раз превосходит количество автомобилей, отгруженных компанией в 2022-м.