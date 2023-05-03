В Техасе построят крупнейший в мире завод по производству электронного топлива

Компания HIF Global, поддерживаемая Porsche, получила разрешение на строительство крупнейшего в мире завода по производству электронного топлива в Техасе. Этот кампус станет вторым для компании после ее пилотного объекта в Чили, и в конечном итоге он будет производить достаточно водородного топлива для 400 000 автомобилей. Это будет первый в мире завод по производству электронного топлива коммерческого масштаба, что является жизненно важным шагом на пути к доказательству того, что у технологии есть основания.

© FBM.ru

Небольшой завод компании в Южной Америке производит незначительное количество электронного топлива исключительно для Porsche, используя возобновляемую энергию и углекислый газ, улавливаемый непосредственно из атмосферы. Пока неясно, откуда новый объект HIF Global в Матагорде, примерно в двух часах езды к югу от Хьюстона, будет получать энергию или углерод.

Видео дня

Компания заявила, что ее водород будет получаться путем электролиза — Матагорда находится на побережье Мексиканского залива — хотя использование возобновляемых источников энергии необходимо для электронного топлива, чтобы иметь смысл с экологической точки зрения.

Электронное топливо, которое производит HIF Global, совместимо с обычными автомобилями с бензиновым двигателем. Это означает, что для его использования не нужно строить новый автомобиль.

Электромобили, какими бы эффективными они ни были, производят гораздо больше углерода, чем автомобили с бензиновым двигателем, из-за грязного процесса производства аккумуляторов. При этом электронное топливо не является эффективным способом использования энергии.

HIF ожидает, что его топливо в конечном итоге будет стоить «менее 1 евро за литр», но в настоящее время оно непомерно дорогое. Топливо с завода компании в Чили стоит 55 долларов за литр только для производства.

Однако в ближайшем будущем, по словам HIF, «по мере того, как производство электронного топлива в промышленных масштабах с прямым захватом воздуха будет налажено, может вырасти производство примерно на 2 евро за литр».