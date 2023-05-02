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В России подорожали все автомобили УАЗ

Ульяновский автозавод поднял цены на весь модельный ряд. О корректировке сообщил портал Autonews.ru, который сравнил актуальную стоимость автомобилей с апрельскими ценами на официальном сайте бренда. При этом в компании сообщили, что стоимость машин осталась прежней, а изменения произошли потому что большинство банков перестали выдавать кредиты по госпрограмме. В связи с этим автопроизводитель убрал с сайта информацию о стоимости автомобилей со скидками.

Самым доступным автомобилем в линейке УАЗ сейчас является внедорожник «Патриот», стоимость которого начинается от 1 330 000 рублей. При этом в апреле с учетом господдержки машину, оборудованную 2,7-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой», можно было приобрести за 1 104 000 рублей.

За УАЗ «Хантер» теперь придется заплатить минимум 1 390 000 рублей. Месяц назад стоимость внедорожника со 112-сильным двигателем и то же пятиступенчатой механической трансмиссией начиналась от 1 112 000 рублей. Минимальная стоимость УАЗ «Пикап» сейчас составляет 1 555 000 рублей, что на 311 000 рублей больше апрельской цены с учетом скидки.

Накануне АвтоВАЗ повысил стоимость Lada Granta и Niva Travel. Максимальная прибавка в цене на отечественные модели составила 39 000 рублей.

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