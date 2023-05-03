В РФ могут появиться станции быстрой замены аккумуляторов на электрокарах

В России могут появиться станции по замене тяговых батарей на электромобилях, возможность установки таких станций изучает китайская компания Livan, сообщает портал «Китайские автомобили».
«В России для начала планируется запустить развитие инфраструктуры зарядных станций, а потом перейти к развитию станций по быстрой замене аккумулятора. Мы активно общаемся с местными компаниями и обсуждаем возможность установки и обслуживания станций по быстрой замене аккумулятора, — сказал гендиректор Livan International Дэн Сяодань.
Отмечается, что электромобили Livan базируются на платформе GBRC, которая помимо обычной зарядки от станции имеет возможность быстрой замены аккумулятора. В КНР производитель запустил сервис аренды батарей по подписке, что позволяет экономить при покупке электрокаров.
Марка Livan дебютирует в России с бензинового кроссовера Livan X3 Pro, старт продаж которого запланирован на май. В компании рассказывали, что сейчас еще один кроссовер и седан проходят сертификацию, а их продажи в РФ начнутся во второй половине года.