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В России могут появиться станции быстрой замены аккумуляторов на электрокарах

В России могут появиться станции по замене тяговых батарей на электромобилях, возможность установки таких станций изучает китайская компания Livan, сообщает портал «Китайские автомобили».

В РФ могут появиться станции быстрой замены аккумуляторов на электрокарах
© Газета.Ru

«В России для начала планируется запустить развитие инфраструктуры зарядных станций, а потом перейти к развитию станций по быстрой замене аккумулятора. Мы активно общаемся с местными компаниями и обсуждаем возможность установки и обслуживания станций по быстрой замене аккумулятора, — сказал гендиректор Livan International Дэн Сяодань.

Отмечается, что электромобили Livan базируются на платформе GBRC, которая помимо обычной зарядки от станции имеет возможность быстрой замены аккумулятора. В КНР производитель запустил сервис аренды батарей по подписке, что позволяет экономить при покупке электрокаров.

Марка Livan дебютирует в России с бензинового кроссовера Livan X3 Pro, старт продаж которого запланирован на май. В компании рассказывали, что сейчас еще один кроссовер и седан проходят сертификацию, а их продажи в РФ начнутся во второй половине года.

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