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«Буханку» превратили в передвижной самогонный аппарат

В Белоруссии построили передвижной самогонный аппарат на базе УАЗ «Буханка».

«Буханку» превратили в передвижной самогонный аппарат
© Motor.ru

В союзном государстве действует статья местного КоАП, согласно которой физическим лицам запрещено изготавливать самогон, а также конструировать аппараты для приготовления алкоголя. За нарушение законодательства предусмотрена конфискация оборудования, уничтожение напитков, а также штраф в размере 185 белорусских рублей (чуть больше пяти тысяч российских). В связи с этим, предприимчивые бутлегеры совершенствуют навыки для организации процесса дистилляции.

Двое жителей Белоруссии построили передвижной самогонный аппарат на базе классической «Буханки». Для этого бутлегеры срезали крышу фургона, установили в грузовой отсек гигантский самогонный аппарат, после чего приварили крышу обратно. Чтобы автомобиль не остановили сотрудники милиции, самогонщики передвигались на нем по лесам Беловежской пущи.

Однако конспирация не помогла. Спустя некоторое время правоохранители все-таки задержали бутлегеров. Передвижной самогонный аппарат сопровождали еще два автомобиля, в которых находились котел и мука, необходимые для производства самогона. В результате оперативных мероприятий милиционеры изъяли около 60 литров готовой продукции, а также уничтожили примерно шесть тонн браги.

В 2021 году УАЗ показал детский автопоезд, построенный на базе «Буханки». Проект под названием «Босоножка» был популярен в советских парках.

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