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Автовладельцы из США охладели к электромобилям

Американских автовладельцев все чаще стали заявять, что не собираются приобретать электрокары. Об этом сообщает издание Insider.

Автовладельцы из США охладели к электромобилям
© globallookpress.com

Журналисты медиа сослались на опрос компании JD Power, который зафиксировал рост числа автолюбителей из США, скептически настроенных относительно покупки электромобиля. По данным фирмы, с января по март 2023 года доля отказавшихся от покупки автомобиля на электрической тяге выросла с 17,8 до 21 процента. Доля пользователей, будущий автомобиль которых «весьма вероятно» окажется электрокаром, осталась на прежнем уровне — около 27 процентов.

Среди причин того, что американцы охладели к электромобилям, респонденты назвали высокую стоимость машин, относительно небольшое количество зарядных станций, низкую скорость зарядки. Разочарованных автолюбителей также волновало, как электрокар ведет себя при экстремальных температурах, а также отсутствие специализированных ремонтных мастерских.

По словам специалистов, скептически к электромобилям относятся не только зрелые и пожилые автолюбители. 33 процента представителей поколения Z, которые родились после 1996 года, заявили, что они вряд ли приобретут электрокар.

В октябре 2022 года специалисты JD Power заявили, что электрокары имеют более простое устройство, чем традиционные автомобили, однако статистически чаще подвержены поломкам. Согласно собранным данным, на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок.

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