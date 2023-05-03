Обновление ПО вызвало программный сбой у электропикапов Lordstown Endurance

Обновление программного обеспечения может вывести экран приборов на пяти автомобилях Lordstown Endurance, не позволяя водителям видеть свой спидометр. Есть и другие плохие новости для Lordstown, который теперь вынужден начать отзывную кампанию в результате программного сбоя. Ошибка могла привести к зависанию самого главного экрана в пикапе Endurance.

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В документах, поданных в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), Lordstown сообщает, что комбинация приборов в пяти автомобилях Endurance 2023 года может зависать при запуске автомобиля.

Это означает, что водители полностью электрических пикапов не имеют доступа к спидометру, в то время как он также может скрывать некоторую ключевую информацию о состоянии заряда аккумулятора, некоторые индикаторные лампы, предупреждающие сообщения и даже некоторые звуковые предупреждения могут быть недоступны.

Ошибка программного обеспечения была вызвана обновлением, которое было проблематичным с самого начала. Во время первоначальных тестов обновления бренд «наблюдал отдельные случаи зависания экранов в тестовых автомобилях». Однако воспроизвести проблему в последующих тестах не удалось.

Несмотря на это, 23 марта автопроизводитель развернул обновление программного обеспечения для машин в полевых условиях. К 16 апреля он получил отчет от клиента о том, что дисплей приборной панели завис. Четыре дня спустя было решено начать отзывную кампанию.