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В России начнут строить дороги из отходов от производства удобрений

Российский экологический оператор (РЭО) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подписали соглашение о развитии экономики замкнутого цикла. Это нужно для того, чтобы использовать для строительства автомобильных дорог фосфогипс – вещество, которое образуется при производстве минеральных удобрений. Об этом сообщают «Известия».

В России начнут строить дороги из отходов от производства удобрений
© РИА Новости

Отмечается, что значительная часть образовавшегося фосфогипса обычно считается мусором и утилизируется. Однако, по словам главы РЭО Дениса Буцаева, из этого вещества можно производить стройматериалы и даже инновационное дорожное полотно, обеспечивающее защиту от сложных погодных условий.

«За 2021 год в стране образовалось более 12 миллиона тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона были утилизированы», – добавил Буцаев

Напомним, что в 2022 году в России разработали технологию строительства дорог на основе вторичного сырья. Тогда в качестве компонента для создания дорожного полотна предлагали использовать старые автомобильные покрышки.

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