В России начнут строить дороги из отходов от производства удобрений

Российский экологический оператор (РЭО) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подписали соглашение о развитии экономики замкнутого цикла. Это нужно для того, чтобы использовать для строительства автомобильных дорог фосфогипс – вещество, которое образуется при производстве минеральных удобрений. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что значительная часть образовавшегося фосфогипса обычно считается мусором и утилизируется. Однако, по словам главы РЭО Дениса Буцаева, из этого вещества можно производить стройматериалы и даже инновационное дорожное полотно, обеспечивающее защиту от сложных погодных условий.

«За 2021 год в стране образовалось более 12 миллиона тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона были утилизированы», – добавил Буцаев