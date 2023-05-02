В России начнут строить дороги из отходов от производства удобрений
Российский экологический оператор (РЭО) и Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) подписали соглашение о развитии экономики замкнутого цикла. Это нужно для того, чтобы использовать для строительства автомобильных дорог фосфогипс – вещество, которое образуется при производстве минеральных удобрений. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что значительная часть образовавшегося фосфогипса обычно считается мусором и утилизируется. Однако, по словам главы РЭО Дениса Буцаева, из этого вещества можно производить стройматериалы и даже инновационное дорожное полотно, обеспечивающее защиту от сложных погодных условий.
«За 2021 год в стране образовалось более 12 миллиона тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона были утилизированы», – добавил Буцаев
Напомним, что в 2022 году в России разработали технологию строительства дорог на основе вторичного сырья. Тогда в качестве компонента для создания дорожного полотна предлагали использовать старые автомобильные покрышки.