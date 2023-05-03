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Новый штраф для водителей ввели в России

Сотрудники Госавтоинспекции начали штрафовать водителей в России за наклейки, считая это запрещенным тюнингом, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

Водителей начали штрафовать за наклейки на фарах
© Deita.ru

Правоохранители все чаще замечают на автомобилях специальную пленку, которую клеят на фары. Эта пленка фотохромная и в светлое время суток темнеет, а ночью становится прозрачной. Автомобилистам не считают такой тюнинг опасным, объясняя свою позицию тем, что нем не нуждаются в ярком свете фар.

Однако правоохранители не согласны с такой позицией, утверждают, что это нарушение требований безопасности транспорта и такой тюнинг нарушает правила. В техрегламенте прописано, что использовать оптические элементы, которые не указаны в конструкции автомобиля, в том числе различные оптические пленки, запрещаются.

Нарушителей ждет административная ответственность и штраф от 500 руб.

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