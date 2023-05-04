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Chery вернула в линейку Arrizo 5. Он получил новую внешность

На самом деле новый Arrizo 5 - масштабно обновлённый Arrizo 5 Pro, который лишился ни о чём не говорящей приставки. Подробности появятся в ближайшее время, а пока Chery показала автомобиль на официальных изображениях.

Chery масштабно обновила Arrizo 5
© Пресс-служба Chery

Chery Arrizo 5 отличается от Pro-версии решёткой радиатора с вертикальными ламелями в стиле Tiggo 9, бампером с большими "ноздрями" по бокам с интегрированными противотуманными фарами. Задние фонари остались прежними, и пересмотру подвергли лишь пластиковое оперение, к которому с точки дизайна возникают вопросы: слишком много горизонтальных элементов визуально утяжелили "корму".

Фото салона Chery не опубликовала, но есть "шпионское" фото, предоставленное сайтом "Китайские автомобили". На нём видны мультимедиа с большим экраном, пересмотренный блок управления климатом освободил место под беспроводную зарядку, изменилась компоновка рычага и кнопок на тоннеле.

Соцсети
Пресс-служба Chery

Ожидается, что моторная гамма претерпит изменения: шильдик на крышке багажника намекает на появление турбированного двигателя 1,5 литра мощностью 156 л.с. Актуальный Arrizo 5 Pro оснащается атмосферником аналогичного объёма мощностью 90 и 116 л.с.

В России официально появился аналог Arrizo 5 - седан Omoda S5, цены и комплектации которого объявили в середине апреля.

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