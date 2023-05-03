В Москве появилось дачное такси

В московском такси появился новый "дачный" тариф: добраться до родной фазенды теперь можно по льготным ценам. Как убедился корреспондент "РГ", в ряде случаев этот вид транспорта значительно удобнее электрички, каршеринга и личной машины и процентов на 20 экономнее стандартного такси.

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Добраться до дачи по экономному тарифу теперь можно на "Яндекс. Go". Как уже писала "РГ", агрегатор раньше внедрял такую опцию в ряде регионов, но именно в Москве у нее появился свой особенный дачный шарм. Теоретически такси до дачи можно было вызвать и раньше. Например, с северо-востока столицы до дачных товариществ Мельдино под Талдомом, если нет больших пробок, по тарифу "Эконом" можно было добраться примерно за 3 тысячи рублей.

ИНФОГРАФИКА "РГ"

Система учитывает, что в глубине Подмосковья, вдалеке от ТЦ, метро и вокзалов, таксист вряд ли сразу найдет клиента на обратную дорогу. Поэтому в тариф автоматом включалась компенсация водителю за порожнее возвращение в Москву. Москвичам же оставалось ездить на дачу либо на своих авто, либо на электричках, чем платить двойную цену.

Теперь тарифная система изменилась, рассказали "РГ" в пресс-службе компании-агрегатора. "Поездка по "Межгороду" будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в "Экономе", - объясняют представители "Яндекс. Go". - Но для водителя выгода сохранится: после завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ, чтобы путь назад не был холостым. Если обратный заказ не найдется, разницу между тарифами компенсирует сервис.

Мы проверили это, попытавшись уехать от крупного транспортно-пересадочного узла "Окружная" до популярного дачного поселка Снегири под Истрой. По тарифу "Межгород" высветилась стоимость - около 1400 рублей. Разница по сравнению с тарифом "Эконом" в разное время дня достигала 500-600 рублей в пользу "Межгорода". Время в пути - 1 час 20 минут. Электричка с пересадкой с МЦК на МЦД добирась бы до станции Снегири где-то на 40 минут дольше. А потом надо еще до самой дачи добраться. Правда, стоимость поездки на электричке - в 10 раз ниже, чем на самом экономном такси. Так что вариант с дачным таксомотором возможен, только если в начале сезона едешь с кучей вещей, а личного авто нет.

Разница по сравнению с тарифом "Эконом" в разное время дня достигала 500-600 рублей в пользу "Межгорода"

Поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге, добавили в пресс-службе "Яндекса". Можно вызвать машину заранее на конкретное время, а можно заказать с подачей на ближайшее.