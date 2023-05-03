В России начались продажи Geely Emgrand 2023 года по цене 1.5 млн рублей

На рынке России появились новые Geely Emgrand 2023 года. Иномарку представляют в качестве замены европейских Skoda Octavia.

© Car.ru

Дилеры приступили к реализации новых Geely Emgrand 7. Минимальная стоимость в автосалонах составляет 1 500 000 рублей. Известно, что за такую сумму предлагается автомобиль с “атмосферником” на 1.5 литра, производительность которого равна 103 л.с. В паре с ним функционирует механическая КПП. В Санкт-Петербурге дилер предлагает поставить автомобиль за месяц по предварительному заказу. Известно, что в стоимость уже входят дополнительные траты на оформление документов.

Emgrand 7, оснащенный вариатором, предлагается в автосалонах за 1 700 000 рублей. Максимальная стоимость автомобиля составляет 2 200 000 рублей. Самый дорогостоящий вариант в комплектации имеет кожаную отделку салона, климатическое оборудование, электроручник. Кроме того, здесь есть камера заднего вида, круиз-контроль, система запуска мотора с кнопки. Так как речь идет о топовой комплектации, для пользователей предлагается подогрев зеркал заднего вида и информационно-развлекательный комплекс с дисплеем на 8 дюймов.

Напомним, что Emgrand 7 представляет собой 4 поколение Emgrand, которое в основе имеет платформу BMA от паркетника Geely Coolray. Длина кузова автомобиля составляет 463.8 см, а колесная база достигает 265 см. Впервые модель была продемонстрирована в Китае в мае 2021 года. По предварительной информации, компания планирует запустить сборку модели на предприятии в Белоруссии.