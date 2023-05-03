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Пикап Toyota Tacoma 2024 модельного года анонсировали с 6 МКПП

Тизерная кампания Toyota Tacoma 2024 года продолжается с новым изображением. Это не просто предварительный просмотр нового пикапа, а фотография, которая подтверждает ценную информацию — Tacoma следующего поколения не будет только с автоматической коробкой передач, а также будет продаваться с 6 МКПП.

Пикап Toyota Tacoma 2024 будет не только с "автоматом"
© PNZdrive

Это буквально все, что Toyota может сказать о новой трехпедальной Tacoma, добавив также, что «легенды больше, чем автоматические, они всегда включают сцепление». МКПП для Tacoma не является чем-то новым, поскольку текущая модель теперь доступна с пятиступенчатой механической коробкой передач для базового двигателя и 6 МКПП для опционального V6.

Это уже шестой тизер Tacoma 2024 года. Toyota говорит, что мы должны «следить за новостями». Ранее демонстрировались разные части экстерьера пикапа, в том числе его заднюю дверь, съемный Bluetooth-динамик и цепкие вездеходные шины. Учитывая все эти превью, мы ожидаем скорого дебюта грузовика, хотя официальная дата анонса пока не объявлена.

PNZdrive

Tacoma предположительно получит линейку двигателей, состоящую только из четырехцилиндровых двигателей. Согласно недавнему отчету, двигатель V6 будет заменен четырехцилиндровым двигателем, а базовый двигатель будет взят от Highlander, что намекает на 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью около 265 лошадиных сил. Над ним должен быть гибридный силовой агрегат, который, как сообщается, сочетает в себе 2,4-литровый турбодвигатель с электродвигателем мощностью до 366 л.с.

Предполагается, что Tacoma 2024 поступит в производство до конца года и появится у дилеров в конце 2023 или начале 2024 года.

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