Пикап Toyota Tacoma 2024 будет не только с "автоматом"

Тизерная кампания Toyota Tacoma 2024 года продолжается с новым изображением. Это не просто предварительный просмотр нового пикапа, а фотография, которая подтверждает ценную информацию — Tacoma следующего поколения не будет только с автоматической коробкой передач, а также будет продаваться с 6 МКПП.

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Это буквально все, что Toyota может сказать о новой трехпедальной Tacoma, добавив также, что «легенды больше, чем автоматические, они всегда включают сцепление». МКПП для Tacoma не является чем-то новым, поскольку текущая модель теперь доступна с пятиступенчатой механической коробкой передач для базового двигателя и 6 МКПП для опционального V6.

Это уже шестой тизер Tacoma 2024 года. Toyota говорит, что мы должны «следить за новостями». Ранее демонстрировались разные части экстерьера пикапа, в том числе его заднюю дверь, съемный Bluetooth-динамик и цепкие вездеходные шины. Учитывая все эти превью, мы ожидаем скорого дебюта грузовика, хотя официальная дата анонса пока не объявлена.

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Tacoma предположительно получит линейку двигателей, состоящую только из четырехцилиндровых двигателей. Согласно недавнему отчету, двигатель V6 будет заменен четырехцилиндровым двигателем, а базовый двигатель будет взят от Highlander, что намекает на 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью около 265 лошадиных сил. Над ним должен быть гибридный силовой агрегат, который, как сообщается, сочетает в себе 2,4-литровый турбодвигатель с электродвигателем мощностью до 366 л.с.