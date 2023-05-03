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Названы автомобили, которые проедут более 400 тысяч км почти без поломок

Портал iSeeCars составил рейтинг автомобилей, которые с большой долей вероятности смогут проехать без серьёзных вложений в ремонт более 250 000 миль.

Специалисты iSeeCars изучили более 260 млн автомобилей, проданных с 2012 по 2022 годы, и создали модель, используя средние показатели пробега в год. Затем был проведен расчёт вероятности того, что машина проедет четверть миллиона миль, и результат составил всего 11,8%. Тем не менее, есть авто, у которых шансы выше, чем у остальных.

Первое место занял Ford F-350 Super Duty с результатом 49,1%, на второй строчке рейтинга оказался Toyota Land Cruiser - 47,9%, на третьем, с таким же показателем вероятности, - Toyota Tundra.

Четвёртое место - также у Toyota: внедорожник Sequoia с вероятностью 47,1% проедет 250 тысяч миль. Далее идут пикап Ford F-250 Super Duty (43,6%), Honda Pilot (42,7%), Toyota Tacoma (41,7%), GMC Sierra 2500HD (41,3%), Chevrolet Silverado 2500HD (41,3%), Toyota 4Runner (41%).

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Если анализировать список полностью, то самыми долговечными автомобилями можно считать пикапы, которых в списке из 23 моделей оказалось десять. Также в рейтинг iSeeCars попали легковые модели: Honda Accord, Toyota Avalon и Toyota Camry.

Ранее "РГ" рассказывала о владельце Toyota Highlander с пробегом более 1 млн миль , который поделился секретом "живучести" своей машины.

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