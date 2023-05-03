Названы автомобили, которые проедут более 400 тысяч км почти без поломок

Портал iSeeCars составил рейтинг автомобилей, которые с большой долей вероятности смогут проехать без серьёзных вложений в ремонт более 250 000 миль.

Специалисты iSeeCars изучили более 260 млн автомобилей, проданных с 2012 по 2022 годы, и создали модель, используя средние показатели пробега в год. Затем был проведен расчёт вероятности того, что машина проедет четверть миллиона миль, и результат составил всего 11,8%. Тем не менее, есть авто, у которых шансы выше, чем у остальных.

Первое место занял Ford F-350 Super Duty с результатом 49,1%, на второй строчке рейтинга оказался Toyota Land Cruiser - 47,9%, на третьем, с таким же показателем вероятности, - Toyota Tundra.

Если анализировать список полностью, то самыми долговечными автомобилями можно считать пикапы, которых в списке из 23 моделей оказалось десять. Также в рейтинг iSeeCars попали легковые модели: Honda Accord, Toyota Avalon и Toyota Camry.