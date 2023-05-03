Россияне рассказали о главных проблемах при продаже автомобиля

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, и аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 100 тысяч пользователей старше 18 лет из всех регионов России и узнали, как обычно россияне продают автомобили и насколько они довольны своим опытом.

© Российская Газета

По результатам исследования, 67% россиян имеют опыт продажи авто. Из них 83% предпочитают продавать частным лицам по знакомству или объявлению, а 17% пользовались услугами посредников (автосалона, перекупщика, сервиса выкупа, трейд-ин). Большинство участников опроса находят покупателей через интернет-сервисы (74% мужчин и 62% женщин), меньшая часть - через знакомых и личные соцсети (26% мужчин и 38% женщин).

Видео дня

Продажа автомобиля почти у трети (30%) автовладельцев занимает около месяца. 29% удается уложить весь процесс буквально в 2-3 дня, а 27% опрошенных требуется неделя. У 14% на поиски покупателя уходит 1-2 месяца. Любопытно, что женщинам проще продать свое авто за 2-3 дня - этот срок продажи указали 39% респонденток, в то время как только 25% мужчин отмечают, что могут продать свой автомобиль за столь же короткий срок.

Большинство респондентов (86%) положительно отзывается об опыте продажи. У 5% автолюбителей возникли значительные сложности, и для такого же количества опрошенных процесс показался стрессовым. Крайне негативным свой опыт по продаже автомобиля считают 4% респондентов.

Каждый десятый отметил, что больше всего сложностей доставляют регулярная переписка, созвоны и показы автомобиля потенциальным покупателям. 8% респондентов называют трудозатратной подготовку автомобиля к продаже, а 18% считают утомительными переговоры, торг и оформление документов. Еще 5% пожаловались на непредвиденные ситуации уже после заключения сделки - новые штрафы от ГИБДД из-за того, что покупатель не перерегистрировал автомобиль, или претензии по поводу машины. 4% столкнулись с попыткой мошенничества, и столько же (4%) устали от продолжительности процесса. 51% не испытывали проблем при продаже автомобиля частному лицу.

В будущем более половины (52%) респондентов рассмотрят для себя различные способы продажи авто - и самостоятельную, и при помощи посредника. 24% принципиально будут продавать самостоятельно, а к услугам специалистов точно прибегнут 8% опрошенных. 16% респондентов пока не задумывались об этом.