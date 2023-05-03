Российскому авторынку пообещали рост после ямы

Российские автодилеры ждут от рынка легковых и легких коммерческих машин (LCV) рост во втором квартале 2023 года. Об этом со ссылкой на президента профильной ассоциации РОАД, председателя совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина сообщает РИА Новости.

Продажи начнут расти благодаря увеличению поставок китайских автомобилей, поступлению в салоны обновленной Lada Vesta и эффекту низкой базы, пообещал эксперт. По его словам, в прошлом году на рынке сложилась «практически яма», поэтому объем реализации машин в 2023 году будет выше на 10 процентов.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, во втором квартале 2022 года в России продали 84,7 тысячи новых легковушек и LCV. Согласно прогнозу РОАД, в апреле-июне продажи могут превысить 93 тысячи машин.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предупредил, что после ухода большинства зарубежных брендов из России рынок могут захватить китайские автомобили. Это настоящий стратегический вызов для отечественного автопрома, указал топ-менеджер и напомнил, что продажи легковых автомобилей в России падают, а правительство выделяет недостаточно денег на поддержку льготного кредитования и лизинга.