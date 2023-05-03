В Россию привезут Kia Pegas

Один из питерских дилеров открыл предзаказ на Kia Pegas. Как выяснила "Российская газета", за новые автомобили 2022 года выпуска просят 2 150 000 рублей, а если воспользоваться различными программами, то эту сумму можно уменьшить до 1 850 000 рублей.

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Kia Pegas изначально был предназначен для Китая, но затем появился и на других рынках, но уже под именем Soluto. Автомобили, которые приедут к нам, оборудованы двигателем 1,4 литра (95 л.с.). Такой мотор работает вместе с четырехступенчатым "автоматом".

Длина Pegas равна 4300 мм, колесная база - 2570 мм, снаряженная масса - минимум 1020 кг.

В списке оборудования значатся: передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, камера заднего вида, люк в крыше, ESC. Но к нам могут приехать версии и попроще.

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