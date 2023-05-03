В Россию привезут Kia Pegas. За бюджетный седан попросят 2,15 млн рублей
Один из питерских дилеров открыл предзаказ на Kia Pegas. Как выяснила "Российская газета", за новые автомобили 2022 года выпуска просят 2 150 000 рублей, а если воспользоваться различными программами, то эту сумму можно уменьшить до 1 850 000 рублей.
Kia Pegas изначально был предназначен для Китая, но затем появился и на других рынках, но уже под именем Soluto. Автомобили, которые приедут к нам, оборудованы двигателем 1,4 литра (95 л.с.). Такой мотор работает вместе с четырехступенчатым "автоматом".
Длина Pegas равна 4300 мм, колесная база - 2570 мм, снаряженная масса - минимум 1020 кг.
В списке оборудования значатся: передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, мультимедийная система, парктроник, камера заднего вида, люк в крыше, ESC. Но к нам могут приехать версии и попроще.
Седан дебютировал в 2017 году, его производство налажено в Поднебесной на заводе совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia.