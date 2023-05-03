«Цены космические». Подсчитана стоимость каско на Tesla

У некоторых страховщиков стоимость каско на электромобиль доходит до полумиллиона рублей.

Стоимость полиса каско на автомобили Tesla выросла в несколько раз. Год назад средний чек по страховке на Model 3 и Model Y составлял около 100 тысяч ₽. Теперь стоимость полиса может достигать 800 тысяч ₽, пишут «Ведомости».

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Издание выяснило, сколько стоит каско для Tesla Model 3 2019 года выпуска, купленной в автосалоне. Мощность — 451 лошадиная сила, пробег — 30 тысяч километров, указанная стоимость — 4 миллиона ₽. Электромобиль стоит на учёте с 2019 года. В нём установлена противоугонная спутниковая система.

Для расчётов указаны следующие условия: страхователь — женщина 46 лет с водительским стажем 23 года. В страховку также вписана женщина 22 лет со стажем два года — для молодых водителей страховка всегда дороже. Город поездок — Москва.

Сколько стоит каско на Tesla у разных страховщиков:

«Ингосстрах» — около 800 тысяч ₽. На рост цены влияют наличие электрического двигателя, высокой мощности и молодого водителя. Кроме того, страховая компания ввела дополнительный коэффициент за денежную форму возмещения — официальные поставки запчастей на Tesla ограничены.

«РЕСО гарантия» — до 593 тысяч ₽. При переходе от другого страховщика и отсутствии убытков — 355 тысяч ₽ с франшизой за 30 тысяч ₽, без франшизы — 403 тысяч ₽. На только что приобретённый электрокар — 540 тысяч ₽ и 593 тысяч ₽ соответственно. Для мужчины 38 лет со стажем вождения 16 лет и страховой историей в РЕСО полис обойдется дешевле: 314–355 тысяч ₽; на только приобретенный автомобиль — 456–486 тысяч ₽.

«Ренессанс страхование» — до 597,5 тысячи ₽. В такую сумму обойдётся полис с покрытием, не включающим полное возмещение в случае гибели автомобиля. При переходе от конкурента цена составит 411,5 тысячи ₽.

«Мы, конечно, рассчитаем, но вряд ли вы станете у нас страховаться — цены космические, от 200 тысяч ₽, но могут доходить и до 400 тысяч ₽», — признали в call-центре.

В компании застраховано свыше 100 автомобилей Tesla, средняя стоимость каско по ним - 250 тысяч ₽, отметил представитель страховщика.

«Согласие» — примерно 150–180 тысяч ₽. Это премия с частичным покрытием при стоимости автомобиля около 7 миллионов ₽.

«Сбербанк страхование» и «Альфастрахование» стоимость полиса не раскрыли. В «Росгосстрахе» и «Абсолют страховании» сообщили, что для рассчёта стоимости каско на Tesla нужно приехать в офис для дополнительного согласования.

Страховщики отмечают, что такая высокая цена связана с тем, что в России нет рекомендательной розничной цены на Tesla, поэтому сложно оценить сумму повреждений. Кроме того, стоимость запчастей никак не ограничена. Полноценный ремонт электрокаров также невозможен.