Volkswagen выпустит ограниченную серию мощных Golf R

Компания Volkswagen рассекретила мощный лимитированный хэтчбек Golf R 333 Limited Edition.

© © Volkswagen R / YouTube.com

Motor1.com предполагает, что цифра 333 в названии спецсерии намекает на мощность автомобиля — если это действительно так, значит под капотом у такого Golf R самая мощная версия двухлитрового турбомотора на 333 лошадиные силы. Судя по тизерному ролику, который был опубликован на официальном YouTube-канале Volkswagen R, особенностью спецсерии станет желтая расцветка, черные диски и цифра 333 на порогах.

У нового лимитированного Golf R 19-дюймовые диски Estoril с синими тормозными суппортами — они черного цвета и сочетаются с черными же глянцевыми корпусами боковых зеркал и затемненной оптикой. Ожидается, что с места до 100 километров в час 333-сильный хот-хэтч будет разгоняться за 4,6 секунды, а максимальная скорость составит 270 километров в час.

Это не первый 333-сильный Golf R. Весной прошлого года Volkswagen представил лимитированную серию 20 Years, посвященную 20-летнему юбилею первой модели с литерой R — Golf R32. Отдача двигателя такого хот-хэтча на 13 сил больше, чем у обычного Golf R, что делает его самым мощным серийным Гольфом за всю историю модели.

Юбилейная модель была оценена в Германии примерно в 60 тысяч евро, а цена лимитированного Golf R 333 Limited Edition пока не объявлена.