Получить записи с камер, установленных на самой популярной московской автомагистрали, теперь могут и водители, и страховые компании - речь идет о видео, на которые попали аварии.

Соглашение об этом подписали столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и страховые компании при участии Российского союза автостраховщиков.

"Уже присоединились компании, выдающие 90% страховых полисов, - рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов. - Таким образом, участники мелких ДТП могут быстрее съезжать в безопасное место, не рискуя жизнью, пока ждут инспектора Госавтоинспекции на магистрали".

Это и есть главная цель новшества - дать возможность водителям после ДТП как можно скорее съехать в безопасное место, а не оставаться на полосах движения. Последнее часто приводит к вторичным авариям, когда в стоящие машины врезаются другие водители.

Записи помогут страховым компаниям разобраться в нюансах ДТП при назначении выплат по ОСАГО. При необходимости страховщики смогут получать и видео ДТП, где участник застрахован по КАСКО.

В ЦОДД отмечают, что чем раньше поступит запрос от страховой, тем выше шансы найти нужную видеозапись. Они хранятся всего пять дней.

Запросить записи могут и водители - писать с указанием координат и времени ДТП нужно на почту: codd@transport.mos.ru. К письму нужно приложить скан европротокола или постановления ГИБДД.