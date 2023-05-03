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Водители смогут получить видео аварии на МКАД

Получить записи с камер, установленных на самой популярной московской автомагистрали, теперь могут и водители, и страховые компании - речь идет о видео, на которые попали аварии.

Соглашение об этом подписали столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и страховые компании при участии Российского союза автостраховщиков.

"Уже присоединились компании, выдающие 90% страховых полисов, - рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов. - Таким образом, участники мелких ДТП могут быстрее съезжать в безопасное место, не рискуя жизнью, пока ждут инспектора Госавтоинспекции на магистрали".

Это и есть главная цель новшества - дать возможность водителям после ДТП как можно скорее съехать в безопасное место, а не оставаться на полосах движения. Последнее часто приводит к вторичным авариям, когда в стоящие машины врезаются другие водители.

Записи помогут страховым компаниям разобраться в нюансах ДТП при назначении выплат по ОСАГО. При необходимости страховщики смогут получать и видео ДТП, где участник застрахован по КАСКО.

В ЦОДД отмечают, что чем раньше поступит запрос от страховой, тем выше шансы найти нужную видеозапись. Они хранятся всего пять дней.

Названы автомобили, которые проедут более 400 тысяч км почти без поломок

Запросить записи могут и водители - писать с указанием координат и времени ДТП нужно на почту: codd@transport.mos.ru. К письму нужно приложить скан европротокола или постановления ГИБДД.

Ежедневно на МКАД передвигается более 1 млн машин. Благодаря комплексу мер, которые предпринимают ЦОДД вместе с Госавтоинспекцией, с начала 2023 года аварийность на МКАД по сравнению с прошлым годом стала ниже на 30%.

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