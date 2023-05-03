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Lada Vesta NG в топ-версии Techno: новые подробности и фото

В мае АвтоВАЗ начнет отгрузку новой Lada Vesta в дилерскую сеть. Модель в комплектации Techno на тольяттинской площадке собирают ограниченной партией. Такие автомобили предназначены для шоу-румов (более 300 авто), пресс-парка компании (несколько десятков авто) и клиентов (авто в лимитированном количестве). Массовый выпуск Vesta NG Techno запланирован на конец 2023 года.

Появились новые подробности о Lada Vesta NG в топ-версии Techno
© Российская Газета
Lada / RCI News

Паблик RCI News выделяет главные особенности Techno. Так, у такой версии вертикальный планшет мультимедиа EnjoY Vision Pro 10.4, цифровая комбинация приборов 10.25 со встроенным навигатором, панель приборов двухцветная чёрный/бежевый, обивка сидений комбинированная ткань/экокожа двухцветная чёрный/бежевый, боковые подушки безопасности, зональная подсветка салона, 8 динамиков.

Ранее, напомним, появились цены на модель. Сообщалось, что начальная версия Lada Vesta будет стоить 1,7 млн рублей. Но АвтоВАЗ заявил, что эта новость - фейк. Сейчас седан Vesta первой генерации предлагают от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.

Уже известно, что модель будет представлена в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

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