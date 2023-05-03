В России продают уникальный восьмиколесный вездеход

В России выставили на продажу уникальный отечественный вездеход за два миллиона рублей.

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Эксклюзивный автомобиль для перевозки снарядов построили в 1990 году работники Муромского Тепловозостроительного Завода им. Ф.Э. Дзержинского (сейчас Муромтепловоз), но проект закончился на одном экземпляре и дальше развиваться не стал. По задумке авторов проекта, автомобиль должен был вывозить с полигонов неразорвавшиеся заряды, однако данные о защите водителя на случай взрыва не раскрываются. Просят за уникальный автомобиль два миллиона рублей.

Официально опытный вездеход с колесной формулой 8х8 получил название «Комплект 050.00.00.000». Создатели планировали, что его будут использовать для вывоза с полигонов неразорвавшихся снарядов и боеголовок. Единственный экспериментальный образец построили в июле 1990 году, но дальше дело не пошло.

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Как отмечает портал «Авто.ру», несмотря на то, что прототип должен был перевозить опасные взрывчатые вещества, никакой информации о защите от взрывов водителя нет. Единственное, что известно о техническом оснащении вездехода, — это то, что в моторном отсеке установлен дизельный двигатель итальянской Ruggerini.