Эксперты объяснили ажиотажный спрос на корейские и японские авто с пробегом

Возможное введение полного эмбарго на экспорт автомобилей из Южной Кореи и Японии уже вызвало ажиотаж на вторичном авторынке. Вместе с тем растет популярность подержанных машин китайских брендов, которым не грозят проблемы с поставками запчастей.

Потянуло на молодых

Видео дня

В России наблюдается всплеск спроса на трехлетние машины, которые во многом стали альтернативой дефицитным новым автомобилям. По данным "Авито.Авто", продажи "трехлеток" в первом квартале 2023-го выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их доля на вторичном рынке составила 10,3% против 8,9% годом ранее.

При этом средняя цена трехлетнего автомобиля с пробегом по итогам января-марта 2023 года составила 2,3 млн рублей, что гораздо больше, чем в среднем по рынку - 550 тысяч. Таким образом, средний ценник на "трехлетку" сопоставим со стоимостью нового автомобиля, ведь на такие машины, как правило, еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег.

По словам основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, трехлетние машины практически всегда находятся в хорошем техническом состоянии, с небольшим пробегом и имеют не более двух владельцев в ПТС. Кроме того, авто с пробегом может стать хорошей инвестицией на фоне волатильности курса рубля - некоторые модели 2020 года сейчас продаются дороже, чем приобретались новыми.

"Повышенным спросом, а также высокой ликвидностью трехлетних автомобилей объясняется и рост их стоимости, а также - ограниченным предложением на вторичном рынке. Дело в том, что большинство российских автовладельцев не спешат продавать свой трехлетний авто, поскольку нет гарантии, что за вырученные деньги возможно приобрести новое без потери в классе и качестве", - говорит эксперт.

В свою очередь, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов добавляет, что перед сезоном отпусков многие автомобилисты предпочитают сменить машину на более новую модель, чтобы чувствовать себя безопаснее и путешествовать с комфортом. При этом в условиях дефицита новых автомобилей, по его мнению, цены на популярные "трехлетки" будут расти и дальше.

Под страхом эмбарго

Самыми продаваемыми среди автомобилей в возрасте до 3 лет стали Lada Granta (средняя цена - 729 тыс. руб.) и Lada Vesta (1 млн 070 тыс. руб.), гласят данные "Авито.Авто". Стоит отметить, что отечественные модели лидируют в этом возрастном сегменте, несмотря на то что в отличие от массовых иномарок, многие из которых ушли с российского рынка, их можно купить новыми.

Как поясняет директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков, лидерство автомобилей Lada связано с доступной стоимостью на рынке, дополнительно на это влияет наличие всех необходимых запчастей для обслуживания и ремонта.

Среди трехлетних иномарок наибольшим спросом пользуются Toyota Camry (3 млн 050 тыс. руб.), Hyundai Solaris (1 млн 449 тыс. руб.), Kia K5 (2 млн 478 тыс. руб.), Kia Rio (1 млн 471 тыс. руб.) и Volkswagen Polo (1 млн 400 тыс. руб.). Как видно, в сегменте автомобилей до 3 лет бизнес-седаны продаются лучше, чем массовые модели, хотя на рынке новых машин - наоборот.

"Toyota Camry и Kia K5, как правило, приобретаются для перевозки пассажиров бизнес-класса в такси и в автомобильные парки других крупных компаний. Модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo приобретаются не на 3 года, а на 5-6 лет, поэтому в сегменте до 3 лет таких предложений гораздо меньше", - комментирует Николай Баскаков.

А вот Денис Мигаль отмечает, что возможное решение Японии и Южной Кореи полностью остановить экспорт автомобилей в Россию из-за ужесточения санкций вызвал ажиотажный спрос на модели Toyota Camry, Kia K5, Hyundai Solaris и Kia Rio в целом.

Показательно, что замыкают десятку самых продаваемых трехлетних автомобилей кроссоверы корейских марок - Hyundai Tucson (2 млн 950 тыс. руб.), Kia Sportage (2 млн 800 тыс. руб.) и Hyundai Creta (1 млн 850 тыс. руб.). Таким образом, они занимают последние места Топ-10 позади многих "легковушек", несмотря на популярность моделей SUV в нашей стране.